Rússia: Entre os tecnocratas e os siloviki, quem é a elite que rodeia Putin?

A guerra na Ucrânia vai aprofundar as divisões dentro do círculo de poder do Presidente russo, acreditam vários analistas. Os homens do aparelho militar e de segurança estão mais fortes, mas a “neutralidade” que foi muito conveniente para a restante elite pode começar a vacilar.

“Esqueçam os oligarcas. Sei de uma melhor forma de atingir Putin”. Num texto com este título, publicado no jornal britânico The Guardian, Angus Roxburgh, antigo correspondente da BBC em Moscovo, ex-consultor do Kremlin, e autor do livro The Strongman: Vladimir Putin and the Struggle for Russia [O Homem Forte: Vladimir Putin e a Luta pela Rússia], defende que não vale a pena dirigir as sanções económicas contra os oligarcas russos, com pouca ou nenhuma influência, e que o mais eficaz é visar a “elite política” que rodeia Putin.

Mas quem é exactamente esta elite? Roxburgh descreve-a como “os membros da Duma, o Senado, o conselho presidencial, os altos escalões dos serviços de segurança e defesa, os altos funcionários da televisão estatal”. São, diz, “alguns milhares” de pessoas que “ao contrário dos oligarcas”, executam as decisões de Putin e “aconselham-no de facto”. O descontentamento pode espalhar-se entre eles se perderem os muitos privilégios que têm e o estilo de vida que lhes permite viajar e beneficiar dos “iates, pistas de ski e bons hotéis do Ocidente”.

As sanções anunciadas pela União Europeia já atingem algumas destas figuras ligadas ao círculo mais próximo de Putin, banqueiros, chefias militares e figuras dos media, entre os quais o apresentador da televisão estatal Vladimir Soloviev, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Maria Zakharova, ou o vice-presidente do banco estatal VTB, Denis Bortnikov.

Uma tese semelhante à de Roxburgh é defendida pela The Economist, cujos jornalistas ouviram recentemente “empresários, diplomatas, economistas e membros do governo em Moscovo” que manifestaram enorme preocupação com “as ruinosas consequências que uma guerra traria à Rússia”, não só em termos económicos, mas também de respeitabilidade.

Segundo a revista, esta elite acreditava até há pouco que Putin, calculista e pragmático, nunca avançaria para a guerra. São indivíduos que, depois de anos a aceitar “compromissos políticos e morais”, estão numa posição em que “nunca falariam publicamente contra a guerra”, mas “cujas opiniões importam”.

Dentro do círculo do poder há, no entanto, um grupo que tem vindo a ganhar terreno: os chamados siloviki, os “homens fortes” ligados ao aparelho de segurança, militares e serviços secretos, que viram a sua posição reforçada sobretudo depois da anexação da Crimeia, em 2014. E tudo indica que estes serão imunes a quaisquer pressões ou sanções ocidentais.

É a ligação entre Putin (ele próprio um antigo responsável do KGB) e os siloviki que ajuda a compreender aquilo a que, em Novembro, a Economist chamou a “nova era de repressão” que se instalou na Rússia e que tem como base a cada vez mais evidente hostilização do Ocidente e do seu estilo de vida – nos seus discursos, Putin exalta os “valores espirituais e tradições históricas” da Rússia enquanto critica a “decadência do liberalismo ocidental”, uma leitura partilhada pelos “falcões” do regime.

O correspondente em Moscovo do The Guardian, Andrew Roth, explica que o crescente isolamento da Rússia reforçou a posição dos homens do aparelho de segurança, que “alimentam as ansiedades” de Putin. Muitos deles ligados ao antigo KGB, estes siloviki “mantêm visões políticas conservadoras e muitas vezes conspiracionistas”.

Roth cita a analista política Tatiana Stanovaya, fundadora do centro de análise R.Politik, segundo a qual a elite russa divide-se entre os tecnocratas, que dominam o Governo mas não interferem nas questões de segurança, e os siloviki, que incluem figuras como o chefe do conselho de segurança, o ideólogo e “falcão” Nikolai Patrushev, antigo companheiro de Putin no KGB. Tal como, aliás, Serguei Naryshkin, chefe dos serviços secretos externos, recentemente alvo de uma reprimenda pública de Putin, num vídeo que se tornou viral, por não ter sido mais claro no apoio àquilo que o líder russo designa como “o reconhecimento da independência” dos territórios ucranianos de Donetsk e Lugansk, apesar de no passado ter comparado o Governo da Ucrânia à “ocupação de Hitler”.

A mesma Tatiana Stanovaya, num texto no site do Centro Carnegie de Moscovo, vai mais fundo na sua análise, identificando cinco grupos, cujo equilíbrio relativo vai determinar “a fonte a partir da qual sairá a futura liderança”: a entourage pessoal do Presidente, que garante a sua segurança hoje e, provavelmente, no futuro; os seus amigos mais antigos e associados, muitos dos quais se transformaram em oligarcas estatais, enriquecendo e distanciando-se do Governo; os tecnocratas, que ocuparam espaço deixado livre pelos amigos e associados e que incluem, por exemplo, os ministros dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov e da Defesa, Serguei Shoigu; os “protectores” do regime, também, em muitos casos, os seus ideólogos, que incluem os siloviki mas vão além deles; e os implementadores, candidatos a ascender ao grupo dos tecnocratas mas que ainda não chegaram lá.

Existe já uma segunda geração desta elite, à qual os analistas Agnieszka Legucka e Bartosz Bieliszczuk, do Instituto Polaco de Assuntos Internacionais, chamam os “Kremlin Kids” e que, seguindo as pisadas dos pais, ocupam, através de empresas estatais, posições dominantes em sectores chave como o financeiro ou o energético, sendo que alguns estão baseados no Ocidente (geralmente estudaram nas melhores escolas e universidades europeias), onde “ajudam a promover a política russa”, influenciando políticos europeus. São eles – entre os quais as misteriosas filhas de Putin, Katerina e Maria, e os respectivos maridos, Kirill Shamalov e Jorrit Faasen, o primo do Presidente, Igor Putin e o seu filho Roman, os filhos do chefe do conselho de segurança, Nikolai Patrushev, Dmitri e Andrei, e muitos outros – “a elite do poder da Federação Russa no futuro”.

Mas esta complexa elite russa, diz Tatiana Stanovaya, “está a tornar-se cada vez mais fragmentada e dividida” por conflitos de poder mas também por divergências ideológicas, o que “representa um sério desafio para Putin”. Assiste-se a uma escalada das divisões: “conservadorismo versus progresso, repressão versus liberalização, pressão versus diálogo, e agressão versus reconciliação”. A analista admite a “formação de uma elite alternativa” em torno dos tecnocratas modernizadores “que, por um lado têm experiência, e por outro se sentem desiludidos pelo serviço prestado ao regime de Putin.”

Tudo isto num país no qual, segundo a Economist, “a ascensão do smartphone” veio abalar o domínio da televisão que durante muito tempo garantiu que a única visão do mundo que chegava aos russos era a do Kremlin e que “o que não passava na televisão não existia” ao mesmo tempo que “aquilo que não existia podia, se necessário, passar na televisão”. À crescente popularidade do smartphone correspondeu a uma queda na popularidade do Presidente.

A possibilidade de reforçar as divisões na elite russa é, portanto, um caminho a explorar. Porque, conclui a revista, “os riscos de ser responsabilizado pelas acções de Putin […] ultrapassam agora os benefícios de servir o sistema”, pelo que, mesmo com a pressão causada pelo crescente poder dos siloviki, “a ‘neutralidade’ da elite torna-se mais difícil de sustentar.”