Futebolista Nélson Monte conseguiu fugir até à Roménia e regressa hoje a Portugal

O futebolista português Nélson Monte, que desde quinta-feira tentava sair da Ucrânia, já conseguiu chegar à Roménia, e ainda neste sábado vai regressar a Portugal, confirmou à Lusa Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores.

O defesa central, que representava a equipa do Dnipro, atravessou de carro, nos últimos dias, quase todo o país, tendo chegado à fronteira com Roménia esta madrugada, onde se encontra juntamente com alguns companheiros de equipa que acompanharam nos percurso.

Nélson Monte, jogador natural de Vila do Conde, de 26 anos, vai seguir agora para cidade romena de Iasi, de onde apanhará um voo para Viena, na Áustria, para ainda esta noite regressar a Lisboa, numa viagem que foi marcada pelos responsáveis do Sindicado.

O jogador tinha sido esta época contratado pela equipa do Dnipro, do principal escalão do futebol ucraniano, e nas últimas semanas esteve com o grupo a realizar um estágio na Turquia, tendo regressado à Ucrânia na quarta-feira.

Precisamente na madrugada do dia seguinte, o defesa central português foi surpreendido pelos bombardeamentos na cidade, tendo, de imediato, se colocado em fuga até chegar hoje à Roménia, onde está finalmente em segurança.

Com Nélson Monte vieram também alguns jogadores companheiros de equipa, entre os quais os brasileiros Felipe Pires, Bill e Busanelo, e o espanhol Marc Gual, assim como treinador principal, o croata Igor Jovicevic.