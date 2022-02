Assaltos às séries The Crown e Lupin causam prejuízos de quase meio milhão de euros de material

Nos últimos dias, as filmagens e transportes das séries Netflix The Crown e Lupin foram assaltadas, tendo sido roubados bens no valor de quase meio milhão de euros. Os dois crimes, ocorridos em dias e países distintos, resultaram no desaparecimento de material e adereços valiosos como uma réplica de um ovo Fabergé. O ataque à filmagem da série francesa Lupin envolveu cerca de 20 encapuzados e disparos de material pirotécnico na presença do seu protagonista, Omar Sy.

Os dois crimes não estarão relacionados e têm apenas em comum terem visado adereços e material técnico de duas populares séries da plataforma de streaming Netflix. No caso de Lupin, decorriam em Nanterre as filmagens da terceira temporada da série inspirada pela personagem do ladrão de casaca criada pelo escritor Maurice Leblanc. A televisão francesa TF1 escreve que “o assaltante mais famoso de França foi assaltado”.

Cerca das 15h de sexta-feira, segundo a polícia local informou a agência de notícias AFP, cerca de 20 encapuzados atacaram o plateau, centrado no bairro Pablo Picasso, e dispararam engenhos pirotécnicos (um tipo de dispositivo normalmente usado por profissionais de fogo de artifício mas que nos últimos tempos tem sido usado em ataques, nomeadamente em França e contra as autoridades policiais).

O ataque não provocou feridos, mas foi roubado material no valor de 300 mil euros, informam fontes policiais, que indicaram ainda que o actor Omar Sy estava então no local.

Já na quarta-feira, em Inglaterra, as carrinhas usadas para transportar adereços da série The Crown foram assaltadas na região de South Yorkshire e foram furtados objectos no valor de cerca de 178,5 mil euros, entre os quais uma réplica de um raro ovo Fabergé, comprado por Jorge V em 1993. A rodagem da quinta temporada da conceituada série sobre a coroa britânica está em filmagens na região e tem agora como protagonista Imelda Stauton na pele da rainha Isabel II. O roubo aconteceu numa estrada em Doncaster na tarde de quarta-feira e as autoridades dizem ter seguido todas as pistas possíveis; arquivaram o caso até surgirem novas informações.

A Netflix confirmou já o roubo que envolveu “antiguidades” que deveriam ser usadas em cenas com Staunton, mas garantiu que vai encontrar objectos que as substituam. “Não se espera que as filmagens sejam afectadas” pelo crime, indicou um porta-voz, citado pelo diário britânico The Guardian.

The Crown é uma das primeiras séries não-americanas da Netflix e um dos títulos que mais prestígio trouxe à plataforma de streaming. No ano passado, recebeu o Emmy de Melhor Série Dramática. Lupin faz parte da nova geração das séries internacionais Netflix, estreada em 2021 com enorme sucesso e sendo uma das mais populares séries em língua não inglesa do serviço.