Costa afasta resposta em território ucraniano: “A Ucrânia não é um membro da NATO”

No final da cimeira extraordinária de chefes de Estado e de governo da NATO, que contou com a presença de dois países não-membros, a Suécia e a Finlândia, António Costa afirmou que houve “convergência total para reforçar as acções de dissuasão” em resposta à “clara violação do direito internacional” por parte da Rússia.

“Esta é uma guerra contra a liberdade de autodeterminação de um país democrático e contra a democracia”, resumiu António Costa, numa declaração aos jornalistas, ao lado do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, no final do encontro, que decorreu videoconferência, a partir do Ministério da Defesa.

O primeiro-ministro insistiu que o ataque da Rússia constitui uma “acção militar totalmente injustificada” e que “um enorme desafio à ordem internacional, em clara violação daquilo que são os valores da carta das Nações Unidas”, mas também “naquilo que são os valores da nossa aliança”, completa.

O primeiro-ministro reafirmou que a NATO não irá para a Ucrânia, mantendo-se apenas nos estados-membros da NATO, nomeadamente aqueles que fazem fronteira com a Ucrânia. Questionado sobre as queixas feitas pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que a Ucrânia está sozinha, o primeiro-ministro insiste que a NATO é “uma aliança defensiva e que actua na defesa das suas fronteiras” e que age apenas nos territórios dos seus estados-membros. “A Ucrânia não é um membro da NATO”, acrescentou, esclarecendo que a hipótese de membros da NATO intervirem na Ucrânia não foi por isso debatida.

“Por isso, as medidas que estão a ser adoptadas são de dissuasão para que a actuação agressiva da Rússia não se traduza em prosseguir uma acção expansionista e de ataque a qualquer país da NATO. Como tem dito o presidente Biden: a NATO defenderá cada centímetro do território dos seus Estados-membros. Não actuará na Ucrânia, mas não permitirá que a Rússia ataque qualquer um dos seus Estados-membros”, afirmou.

"Se a Rússia teve essa reacção é porque percebeu bem a mensagem"

Questionado pelos jornalistas sobre possíveis retaliações militares aos países que se juntem à NATO, como poderá vir a ser o caso da Finlândia e da Suécia, António Costa respondeu que isso só poderá significar que a Rússia percebeu “o que a presença da Finlândia e da Suécia nesta reunião da NATO quiseram dizer”.

Para já, a informação é de que se irá “reforçar a presença da NATO nas fronteiras com a Ucrânia e em todos os países da Aliança que estão junto à fronteira com a Ucrânia, de forma a ter uma manifestação muito clara de dissuasão contra qualquer tentativa de prosseguir a escalada militar contra qualquer um dos países da NATO”.

O primeiro-ministro detalha ainda que além das forças que tem afectas ao Comando Europeu da NATO, Portugal “decidiu antecipar do segundo semestre para o primeiro semestre a mobilização de uma companhia de infantaria que actuará na Roménia e que será projectada nas próximas semanas”. A companhia portuguesa que será mobilizada algures “nas próximas semanas” será composta por 174 elementos.

António Costa afirma que outros países estão também “a antecipar ou reforçar a sua participação junto destes países, de forma a termos uma manifestação clara de unidade e de dissuasão relativamente à actuação da Rússia”.

Costa deu ordens para dar “visto imediato” a refugiados ucranianos

Depois de já ontem ter dito que tinha dado indicações às embaixadas para facilitarem a emissão de vistos a cidadãos ucranianos que queiram vir para Portugal, o primeiro-ministro reforçou que foram transmitidas instruções “para embaixada na Ucrânia e nos países limítrofes para a concessão de visto imediato para os refugiados poderem vir para Portugal”, acrescentando que está também a ser “operacionalizado com os ministérios das Finanças, Trabalho e Economia de indicação de oportunidades de trabalho e atribuição de números de segurança social e de identificação fiscal”.

O governante pediu também uma “visão de 360 graus sobre a necessidade de reforçar a sua segurança energética”, de forma a não ficar dependente como está do gás de origem russa. António Costa deixou ainda uma palavra de solidariedade ao povo ucraniano, “a principal vítima desta acção militar”.