O vinho do Porto continua a ser uma deliciosa fraude

O controlo que é feito pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto garante um produto da melhor qualidade. O que não garante é uma total genuinidade ao vinho.

O título desta crónica não tem nenhum erro, é mesmo assim. Mas o termo fraude não está aqui no sentido criminal, sugerindo a existência de falsificação ou adulteração intencional. Quer dizer apenas que o vinho do Porto, na forma como é produzido e vendido e como se alicerça a sua regulamentação, com inúmeras designações que ninguém entende, a maioria em inglês, conduz ao engano e ao logro.