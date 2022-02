Arcos de Valdevez abre hotel cinco estrelas no histórico e reabilitado Solar do Requeijo

O hotel terá 27 quartos e suítes: 12 no edifício do séc. XVII, Imóvel de Interesse Público, e os restantes num novo “edifício complementar”. Deverá abrir em Abril.

Em Arcos de Valdevez, prepara-se a abertura de um novo hotel de cinco estrelas que ocupará o renovado Solar do Requeijo, “edifício classificado, de elevado valor histórico” construído em finais do séc. XVII e que estava “devoluto”, e um edifício “complementar de estilo contemporâneo”.

O novo hotel do Solar do Requeijo irá disponibilizar 27 quartos e suítes, sendo 12 no edifício oitocentista, Imóvel de Interesse Público, e 15 no edifício Terraços do Solar, que está “ligado ao solar por passagens subterrâneas”.

A abertura será em Abril e o investimento no projecto ronda os 4,1 milhões de euros, devendo originar 35 postos de trabalho.

O solar fica na antiga Quinta do Requeijo, na margem esquerda do rio Vez, na União de Freguesias de Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela. É considerado, pela Direcção-Geral de Património Cultural, “um dos modelos de casa nobre que conheceu grande fortuna no Norte do país”.

As “duas torres, nos extremos do edifício e ligadas entre si através de um corpo mais baixo e longitudinal, inscrevem a casa de Requeijo nas denominadas “casa-torre”, de origem medieval, mas cuja influência foi determinante na arquitectura civil dos séculos seguintes”. Já a capela, implantada num dos extremos da casa, liga-se a esta através de um passadiço, e é uma edificação mais tardia, pois os elementos decorativos são mais característicos de um gosto rococó, da segunda metade do século XVIII.

O projecto foi conseguido, segundo o presidente da câmara, João Manuel Esteves, graças à “articulação que estabeleceu com o Grupo Luna Hotels & Resorts e que tornou possível a aquisição e a reabilitação deste solar devoluto para um hotel de excelência na região”. O imóvel foi adquirido, na sua totalidade, pela autarquia, com aprovação da Assembleia, em 1999. Chegou ainda a ser utilizado pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) como centro residencial de formação empresarial.

Para a autarquia, o “investimento vem mostrar o dinamismo do turismo no concelho, resultante das apostas que o executivo municipal tem feito na valorização do património natural e cultural”.