Oxxxymiron, rapper russo, cancela concertos em protesto contra a guerra

Pela primeira vez em cinco anos, Oxxxymiron, um popular rapper russo cujas visualizações no YouTube atingem com frequência as dezenas de milhões, ia fazer uma digressão em nome próprio no seu país natal. Tinha datas esgotadas em Moscovo e São Petersburgo. Esta quinta-feira, publicou um vídeo em russo no Instagram a explicar que ia cancelar esses concertos em protesto para com a invasão da Ucrânia levada a cabo por Vladimir Putin.

Segundo o The New York Times, que traduziu os conteúdos do vídeo, o rapper, cujo nome verdadeiro é Miron Fyodorov, chamou à invasão “um crime e uma catástrofe” e disse que a maioria dos russos se opunha a esta guerra. “Não vos posso entreter enquanto mísseis russos caem na Ucrânia”, continuou.

Também na quinta-feira, informa o site da revista The Fader, um grupo de outros rappers russos, composto por nomes como Kasta, Shym, Vladi, Khamil e Zmey, assinou uma declaração conjunta a condenar a “agressão militar” do país. Também foi divulgada através do Instagram.