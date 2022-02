João Rendeiro foi ganancioso? Tribunal da Relação diz que sim

No recurso que apresentou ao Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) sobre no processo em que foi condenado a 10 anos de prisão, o ex-presidente do BPP João Rendeiro contesta, entre outras coisas, o facto de a juíza de primeira instância considerar que tem uma “personalidade dominada pela ganância e pela avidez de angariação de fortuna pessoal”, argumentando que essa característica contribui para a pena aplicada.