Luís Montenegro soma apoios no PSD

Antigo líder parlamentar rejeitou que a sua presença num jantar restrito em Baltar tivesse alguma coisa a ver com a eventual candidatura de Paulo Rios à distrital do Porto.

As movimentações para a distrital do PSD-Porto, cuja direcção termina o mandato em Julho, já começaram. Dois dias depois do conselho nacional do PSD, Luís Montenegro, que se prepara para protagonizar uma candidatura à liderança do partido, participou num jantar restrito que decorreu em Baltar, fora do Porto.