Distritais afectas a Montenegro forçam prazo para a sucessão

Num conselho nacional em que Rui Rio evitou assumir responsabilidades pela derrota das legislativas, as distritais (a maioria afectas a Luís Montenegro) conseguiram ver aprovada uma deliberação para convocar um conselho nacional no prazo de 20 dias para desencadear o calendário de directas e congresso. Só que o presidente da mesa do conselho nacional, Paulo Mota Pinto, assegurou que esse prazo pode não ser cumprido porque o processo está nas mãos de Rui Rio.