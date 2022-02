Acções militares dissuasoras, vistos para refugiados e condenação veemente: a resposta de Portugal à invasão da Ucrânia

A uma só voz – com excepção do PCP –, Portugal condenou de forma “veemente” a ofensiva da Federação Russa contra a Ucrânia, pela “violação ostensiva e flagrante do direito internacional”, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Na Presidência da República, no Governo e no Parlamento, ecoaram as críticas a Moscovo e concordou-se que Portugal deve integrar as missões “dissuasoras” da NATO no Leste da Europa, participar nas sanções económicas e financeiras aprovadas pela UE, acolher os ucranianos que queiram refugiar-se em Portugal, e, claro, retirar da Ucrânia todos os portugueses, mesmo os que têm dupla nacionalidade, que quiserem regressar.