Sanções da UE contra a Rússia já abrangem 555 indivíduos e 52 entidades

Os nomes do ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, e o chefe de gabinete do Presidente Vladimir Putin, Anton Vaino, passaram a figurar, esta quarta-feira, na lista dos indivíduos sancionados pela União Europeia por apoiarem activamente acções ou executarem políticas que violam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia — lista essa que, com a entrada em vigor das novas medidas restritivas adoptadas pelos 27 em retaliação pelo envio de “forças de paz” russas para as auto-proclamadas repúblicas independentes de Lugansk e Donetsk, passou a abranger um total de 555 indivíduos e 52 entidades.