Nova vaga de ataques informáticos contra bancos e sites do Governo da Ucrânia

Os sites de vários bancos e de instituições políticas do Estado ucraniano, incluindo o Governo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, foram afectados, esta quarta-feira, por um possível ataque informático concertado.

Segundo o ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, vários sites foram sobrecarregados com pedidos de serviço e ficaram indisponíveis quase em simultâneo, o que levanta a forte suspeita de se tratar de um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS na sigla em inglês, ou distributed denial-of-service).

Em termos gerais, este tipo de ataque usa uma rede de computadores infectados para dirigir uma quantidade enorme de tráfego para um determinado site, causando uma quebra na capacidade de resposta nos servidores. Como resultado, o site atacado fica inacessível aos utilizadores comuns.

As autoridades ucranianas tinham avisado, no início da semana, que estaria em preparação o lançamento de vários ataques informáticos contra sites de agências do seu Governo, de bancos e do sector da Defesa.

Este é o terceiro ataque informático em larga escala na Ucrânia desde meados de Janeiro. No primeiro, registado no dia 14 de Janeiro, as autoridades ucranianas atribuíram a responsabilidade ao Governo russo, através de grupos de hackers dos serviços de informação da Bielorrússia.