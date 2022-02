Jornada Mundial da Juventude: Marcelo percorreu o caminho que o Papa fará em 2023

Na fronteira entre Loures e Lisboa, junto ao Tejo, vai nascer um novo jardim com ligação entre os dois municípios que prevê alterar de uma vez por todas a situação daquela frente ribeirinha, que a câmara promete resolver há décadas. Mas não sem antes se reconverter aquele espaço para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai contar com a presença do Papa Francisco no Verão do próximo ano. A segurança do aterro está assegurada e não há riscos com a contaminação dos solos, garantiram os responsáveis envolvidos.

Com o início das obras marcado para o próximo mês, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta quarta-feira os terrenos onde decorrerá aquele que é o maior evento católico juvenil mundial, juntamente com os presidentes da câmara de Lisboa e de Loures, Carlos Moedas (PSD) e Rodrigo Leão (PS), respectivamente, e de José Sá Fernandes, antigo vereador de Lisboa e responsável pelo Grupo de Coordenação da JMJ criado pelo Governo.

Passando por um portão com um sinal de “entrada proibida”, a rápida visita do Presidente da República durou cerca de 30 minutos não evitou o mato que por ali existe. Marcelo Rebelo de Sousa quis subir até ao monte onde vai ser construído o altar da jornada, a 12 metros do solo e de costas para a ponte Vasco da Gama, para fazer o caminho que o Papa percorrerá na jornada.

“Era fundamental não apenas ouvir, mas conhecer o terreno onde vai estar Sua Santidade”, explicou o Presidente da República, que marcou esta iniciativa para dar a conhecer o projecto ao novo embaixador de Portugal junto da Santa Sé, António de Almeida Lima, também presente na visita.

Depois de ter sido adiada devido à pandemia, esta jornada que prevê juntar cerca de 3 milhões de pessoas, está agora marcada para a semana de 1 a 6 de Agosto de 2023 e o presidente da câmara de Lisboa garante que “as datas não falharão": “Os prazos vão ter de ser cumpridos e a obra vai ficar pronta”, afirmou em declarações à imprensa.

Localizada no aterro sanitário de Beirolas, da parte de Lisboa, e nos terrenos privados da antiga Petrogal, onde ficavam depósitos de combustíveis, e da Infra-Estruturas de Portugal (IP), onde se localiza o terminal de carga da Comboios de Portugal, da parte de Loures, a reconversão começará a partir de Março. No seguimento de uma resolução do Conselho de Ministros, que estabeleceu como prazo Dezembro do ano passado, a IP já retirou a maior parte dos contentores do Complexo Logístico da Bobadela. Aqueles que ainda marcam a paisagem de Sacavém serão relocalizados dentro de Loures até ao final de 2022, disse ao PÚBLICO José Sá Fernandes.

Apesar das preocupações relativamente à libertação de gases do aterro sanitário sobre o qual a JMJ será construída e ao peso do altar que aí será erguido, o responsável pelo grupo de coordenação da jornada garantiu que já foi feito “um estudo por uma empresa dinamarquesa sobre o aterro para encontrar uma solução que aguente o máximo peso possível”, assim como foi produzido um relatório pela Câmara Municipal de Lisboa que garante que o aterro está “consolidado e seguro”. Encerrado há 24 anos, o aterro foi selado na altura da Expo 98 e nunca produziu quantidades de biogás para lá dos cerca de 20%, encontrando-se actualmente nos 6%, acrescentou ainda o ex-vereador do Ambiente, Clima e Energia, Estrutura Verde e Serviços Urbanos.

Da parte de Loures, relativamente à contaminação dos solos, Ricardo Leão entregou também um relatório ao bispo Américo Aguiar “a validar que está tudo em ordem”, disse o presidente da câmara. "Para não haver dúvidas nenhumas: é absolutamente seguro”, reiterou Sá Fernandes.

Antes de o Papa Francisco ter anunciado que as jornadas se realizariam em Portugal, já o projecto para o prolongamento do Parque Tejo até o rio Trancão e a construção de uma ponte entre esse município e Lisboa estava em andamento. Com a JMJ, o plano foi acelerado e deverá ter início logo a seguir ao Verão de 2023. “Primeiro, o terreno vai ser tratado e modelado e depois fazem-se os dois parques com um caminho pedonal que vai ligar Lisboa e Santa Iria de Azóia”, explicou Sá Fernandes. “Vão ser as primeiras jornadas que deixam um legado físico, para além de um legado espiritual”.

O mesmo defendeu Carlos Moedas que se referiu a este projecto urbanístico, que vai contar com um plano de aproveitamento das águas residuais e pluviais para a rega do parque, como uma “oportunidade de transformação única”.

“Vamos transformar a relação entre as pessoas e o rio, que não temos aproveitado, e deixar o legado de uma cidade sustentável”, disse, acrescentando que a JMJ vai permitir dar a conhecer o país a nível internacional. “Vamos ter realmente umas grandes jornadas mundiais da juventude que vão para além do nosso país, no sentido de inclusão e diversidade”, afirmou o presidente da CML.

Já o presidente da autarquia de Loures salientou que a JMJ veio assegurar o acesso da população daquele município “à única frente ribeirinha que Loures tem” e que até agora estava impedida de desfrutar das margens do rio devido ao Complexo Logístico da Bobadela. “Isso é o que fica”, explicou Ricardo Leão. No seguimento de Moedas, o socialista realçou ainda a importância de se criar um projecto de sustentabilidade ambiental com o aproveitamento de águas porque “é inconcebível nos dias de hoje que a rega e a lavagem das ruas sejam feitas com a água que bebemos”.

Quanto ao custo das obras, que prevêem também a construção de espaços de dormida para os milhões de jovens católicos que virão de todo o mundo, os autarcas não avançaram valores, mas a operação tem um custo estimado de 6 milhões e o custo total da relocalização do terminal de contentores, que deverá estar pronta até 2026, deve ser de 90 milhões, segundo um documento oficial sobre a JMJ das câmaras de Loures e Lisboa.

Texto editado por Ana Fernandes