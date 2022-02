Rui Rio detém o recorde na liderança da oposição?

O líder do PSD afirmou estar há quatro anos à frente do partido, um “recorde” de tempo no cargo exercido na oposição.

A frase

Estou aqui há 4 anos e estes 4 anos são o recorde nacional da liderança da oposição. Não há ninguém que tenha resistido 4 anos na liderança da oposição.

Intervenção de Rui Rio no conselho nacional do passado sábado

O contexto

No conselho nacional do PSD do passado sábado, o primeiro após as legislativas, Rui Rio reiterou que já não será candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições e que, nesse sentido, também já não irá entrar na disputa interna para a escolha de um novo líder. O presidente social-democrata disse ter o recorde de liderança da oposição ao Governo.

Os factos

Cavaco Silva foi o líder que mais tempo esteve à frente do PSD, durante dez anos (1985-1995), mas foi primeiro-ministro nesse período de tempo. Depois, seguiu-se Pedro Passos Coelho, que liderou os sociais-democratas durante oito anos (2010-2018) embora neste intervalo temporal também tivesse chefiado o Governo (2011-2015). O mesmo aconteceu com Durão Barroso que foi presidente do PSD quatro anos e meio (1999-2004), tendo conseguido chegar a primeiro-ministro (2002-2004). O fundador do partido, Francisco Sá Carneiro, somou quatro anos de liderança do PSD, mas com um intervalo de tempo entre si e tendo também assumido a chefia do Governo. O outro líder que conseguiu ficar três anos e dois meses (1996-1999) a comandar os destinos dos sociais-democratas na oposição foi o actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que não chegou a São Bento. Essa marca é agora superada por Rui Rio, eleito líder do partido em 2018 e que sairá do cargo nos próximos meses.

Em resumo

Rui Rio foi eleito presidente do PSD em Janeiro de 2018, foi reeleito em 2021, e deverá deixar o cargo dentro de meses, pelo que completará quatro anos de liderança do partido. Disputou duas eleições legislativas (Outubro de 2019 e Janeiro de 2022) mas não chegou a primeiro-ministro. Nesse sentido, a sua afirmação de que detém o recorde na liderança do PSD na oposição é verdadeira.