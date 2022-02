Rio admite resultado “muito negativo” e sai da liderança até ao Verão

Líder do PSD atribuiu derrota a “promessas fáceis” do PS, ao voto útil à esquerda.

O voto útil “fortíssimo” à esquerda, as promessas “fáceis” do PS e a dificuldade em passar a mensagem do PSD a novos eleitorados são alguns dos motivos apontados por Rui Rio para justificar “um resultado negativo” nas legislativas de 30 de Janeiro.

Perante os conselheiros nacionais, num discurso que foi disponibilizado aos jornalistas, o líder social-democrata puxou dos galões para dizer que detém o “recorde” de tempo na liderança do partido na oposição. E mostrou estar intransigente com um calendário muito diferente do que definiu, que foi o de sair até ao Verão: “Se exagerarem muito, acabou.”

Na abertura do conselho nacional, Rui Rio admitiu o desaire eleitoral. “Foi negativo ponto final parágrafo, não há por onde fugir, este resultado é negativo, muito negativo face às expectativas que todos tínhamos, inclusive o próprio PS que não contava com maioria absoluta, e o PSD, que não fomos os primeiros, fomos os segundos, e ainda por cima o PS teve maioria absoluta”, afirmou, comparando a singularidade do resultado das legislativas com a sua primeira eleição autárquica na câmara do Porto.

Lembrando que a próxima legislatura terá quatro anos e oito meses, Rui Rio sublinhou que bateu o “recorde na liderança da oposição”. E desafiou o próximo líder a superar essa marca: “Quem para aqui vier tem de bater o meu recorde, por os pés no chão e perceber quando a missão começa e acaba.”

Reiterando que já não vai ser candidato a primeiro-ministro em 2026, Rui Rio garantiu que também já não será candidato às próximas directas e afastou vários cenários de calendários eleitorais possíveis. O líder social-democrata disse não ver utilidade em cumprir o mandato de dois anos e ficar até ao fim (Dezembro de 2023). Também disse não ver utilidade antecipar as directas um ano e realizar congresso em Janeiro de 2023. A sua vontade é a de sair no final da sessão legislativa antes da pausa para férias. “É ter isto resolvido neste espaço de tempo até ao Verão. Se não for e tiver se ser mais rápido, estarão a debater 30 ou 40 dias, mais todos os tumultos e degradação”, disse.

Ao mesmo tempo, o líder social-democrata mostrou intolerância para prolongar o seu mandato ou para outra forma de sair do partido que não seja pautada por bom senso. “Estou 100% disponível para colaborar numa solução assim, estarei disponível para um bocadinho diferente. Se exagerarem muito acabou, porque depois não quero ficar ligado ao partido numa situação dessas”, afirmou, sublinhando que compete à comissão política nacional apresentar as datas de eleições directas e de congresso num próximo conselho nacional.

Na sua análise dos resultados eleitorais das legislativas de 30 de Janeiro, Rui Rio referiu “o voto útil fortíssimo à esquerda” no PS e a ideia de que um eleitorado de esquerda “não se convenceu de que não faria um acordo com o Chega”. “Se me conhecessem sabiam que não faria”, disse.

Por outro lado, apontou um “crescimento muito forte da população dependente de subsídios públicos”, como os que recebem o rendimento social de inserção e os pensionistas, que “não são favoráveis ao PSD”, além de uma classe que se habituou a que o Governo aumentasse por decreto o Salário Mínimo Nacional.

Rui Rio disse ainda não compreender a deturpação que o PS fez do programa eleitoral do PSD. “Apesar de estar na política há tantos anos não consigo entender a deturpação que o Partido Socialista fez do nosso programa eleitoral. Não entendo mesmo”, afirmou.