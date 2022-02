Antes do OE, a primeira tarefa do Governo pode ser apresentar o Programa de Estabilidade

Primeiros meses nas Finanças após a tomada de posse prometem ser de muito trabalho, com o Governo a ter de apresentar, para além da nova proposta de OE, também as Grandes Opções e o Programa de Estabilidade.

Ainda antes de entregar ao Parlamento a proposta de OE para 2022, o Governo poderá ter, no momento em que tomar posse, de preparar e apresentar o Programa de Estabilidade e as Grandes Opções do Plano para os próximos quatro anos. Uma tarefa que a Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) define que tem de ser feita até 15 de Abril e que, consideram alguns especialistas, deve mesmo ser feita antes da entrega do OE.