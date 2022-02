O desafio da modernidade continua longe

O salto digital é a questão crucial do próximo Governo. Entre o fatalismo da mediania ou a ousadia para mudar e andar depressa, António Costa fará a escolha da sua vida política.

Os estudos europeus sobre a digitalização, a competitividade ou a inovação estão longe de ser bíblias em que se prescreve a verdade e se faz o retrato exacto do estado do país. Mas têm sempre a utilidade de mostrar que Portugal permanece amarrado no meio da tabela europeia sem ser capaz de ultrapassar os estrangulamentos que o condicionam há décadas.