Como está condicionado o Governo pela repetição de eleições no círculo da Europa?

Com o adiamento da tomada de posse do Governo para além do expectável, na sequência da repetição das eleições no círculo da Europa, o que muda nos poderes do executivo em funções? É o ponto de partida para a conversa com a jornalista Leonete Botelho.

