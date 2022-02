Porto e Braga são a terceira e quinta cidades europeias do futuro para o Financial Times

As cidades do Porto e de Braga subiram dois lugares na edição deste ano do ranking do jornal Financial Times relativo às cidades europeias do futuro devido às suas estratégias de captação de investimento estrangeiro.

As cidades do Porto e de Braga foram incluídas no ranking anual do Financial Times sobre as cidades europeias do futuro, “European Cities and Regions of the Future”, ocupando este ano lugares de topo: o 3º e 5º lugares, respectivamente. Os resultados foram divulgados esta quinta-feira na fDi Magazine, uma publicação do jornal britânico especializada em investimento internacional.

As cidades portuguesas foram destacadas no top dez das cidades europeias de média e pequena dimensões na categoria de melhor estratégia de atracção de investimento directo estrangeiro. O Porto ficou à frente de Poznan (Polónia), Nottingham (Reino Unido), Edimburgo (Reino Unido) e Bilbau (Espanha), sendo ultrapassado apenas por Belfast (Reino Unido) e Vilnius (Lituânia). Por sua vez, Braga situa-se acima de cidades como Cork (Irlanda) e abaixo de Doncaster ou Middlesbrough (Reino Unido).

Num comunicado enviado às redacções, a Câmara Municipal do Porto refere que o resultado do ranking “reflecte a prioridade que o município atribui à dinamização económica e à criação de emprego através da atracção de empresas e investidores estrangeiros”, cuja estratégia é liderada pela InvestPorto, uma divisão municipal encarregue da promoção e facilitação de investimento directo. Segundo a autarquia, desde que foi constituída em 2015, a entidade já conseguiu captar mais de 1.700 milhões de euros em investimento e criar mais de 18 mil novos postos de trabalho no Porto.

Já no caso de Braga, o presidente da câmara afirmou que “esta distinção comprova o êxito do trabalho, particularmente desenvolvido pela InvestBraga, que tem vindo a ser feito na procura e captação de investimento para o concelho”. Ricardo Rio acrescentou ainda que a subida da cidade no ranking mostra “a importância do trabalho de promoção externa” que a autarquia tem desenvolvido e que permitiu “captar a atenção de grandes multinacionais, que acabam por se fixar no concelho e criar novos postos de trabalho”.

Na base deste ranking esteve um painel de júris convidados pela fDi Magazine que avaliou as estratégias de promoção de investimento de 75 cidades e regiões europeias, divididas de acordo com o seu número de habitantes. De acordo com a autarquia do Porto, foram tidos em conta diversos factores durante a elaboração do ranking como “o tipo de investimentos atraídos nos últimos 18 meses, os sectores em maior crescimento e as iniciativas tomadas para promover recuperação económica pós-pandemia”.

Na edição de 2020/2021, a cidade do Porto tinha ficado em quinto lugar e Braga em sétimo, mas desta vez conseguiram subir dois lugares. A cerimónia de entrega dos prémios decorre a 15 de Março.