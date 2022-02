Última crónica na última página

O problema existencial da União Europeia nos últimos anos, a existência no seu seio de projetos de autocracia como na Hungria e na Polónia, está indissociavelmente ligado ao objetivo último de Putin: provar que a democracia não funciona. O grande desafio da nossa geração é provar o contrário.

Quando já tinha mais de sessenta anos, um académico central-europeu nascido em 1850, chamado Tomáš Garrigue Masaryk, resolveu reunir os seus artigos e conferências, publicados na Áustria ou proferidas em Chicago, sobre o tema que mais o tinha fascinado desde a juventude, e destacá-lo no título do livro que então fez publicar: A Rússia e a Europa — estudo sobre as correntes espirituais na Rússia.