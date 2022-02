Lusorecursos propõe entregar a Montalegre 0,5% dos lucros da mina de lítio

A Lusorecursos propõe entregar ao município de Montalegre 0,5% dos lucros obtidos com a exploração de lítio na Mina do Romano, actividade que, prevê, poderá criar mais de 700 postos de trabalho directos e indirectos. As propostas constam da mais recente versão do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da exploração desta mina, que a empresa que ficou com esta concessão entregou já para lá do prazo que estava previsto no contrato. O documento entra em consulta pública esta segunda-feira.