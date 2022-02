Giuliani admite colaborar com comissão de inquérito à invasão do Capitólio

Antigo advogado de Donald Trump é alvo de um processo por difamação e foi impedido de exercer a sua profissão no estado de Nova Iorque. Comissão de inquérito quer saber mais pormenores sobre o envio de certificados eleitorais falsos em sete estados norte-americanos.

O advogado norte-americano Rudolph Giuliani, uma figura central na tentativa do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anular a vitória de Joe Biden na eleição de 2020, está em conversações para colaborar com a comissão de inquérito sobre a invasão do Capitólio.