Tesla acusada em tribunal de racismo e segregação na fábrica da Califórnia

A agência de protecção dos direitos dos trabalhadores no estado norte-americano da Califórnia apresentou um processo em tribunal, na quarta-feira, por racismo e segregação racial contra a empresa de veículos eléctricos Tesla, fundada pelo empresário Elon Musk.

Na queixa, entregue no tribunal do condado de Alameda — onde se situa a fábrica da Tesla, na cidade de Fremont —, o Departamento de Justiça na Habitação e no Trabalho (DJHT) diz que ouviu denúncias de centenas de trabalhadores ao longo de uma investigação que durou três anos, e encontrou “provas de que a Tesla opera um local de trabalho segregado racialmente, e onde trabalhadores negros são sujeitos a insultos racistas e são discriminados em tarefas, na disciplina, no salário e nas promoções”.

Exemplos de linguagem racista incluem “macaco preguiçoso”, “unhas de macaco”, “ratazanas do bairro” e “cabelo de cavalo”, lê-se na queixa do DJHT, entre muitos outros exemplos de ofensas e denúncias de trabalhadores contra supervisores e outros superiores hierárquicos.

Segundo a agência, as queixas de racismo na Tesla remontam a 2012, e incluem a pintura de cruzes suásticas e da sigla KKK (Ku Klux Klan) nas paredes das casas de banho, nas mesas dos refeitórios e nas máquinas da fábrica. “A Tesla continua a ser lenta na limpeza de suásticas e de outros símbolos de ódio pintados em áreas comuns”, diz a DJHT.

Para além do tratamento racista por parte de supervisores, a agência do Governo da Califórnia alega que a Tesla “segrega os trabalhadores negros nos níveis mais baixos da sua força de trabalho em todo o estado”, e afirma que “os trabalhadores negros estão severamente sub-representados nos escalões superiores”.

Em Outubro de 2021, um tribunal de São Francisco ordenou a empresa a pagar 137 milhões de dólares (120 milhões de euros) a um trabalhador, Owen Diaz, que acusou a Tesla de não pôr fim aos insultos racistas que teve de ouvir durante o ano em que trabalhou na empresa, entre 2015 e 2016.

E a Tesla tem ainda pendente em tribunal uma queixa apresentada por uma empresa especializada na defesa dos direitos civis, também da Califórnia, em nome de um milhar de trabalhadores negros.

Segundo o jornal Los Angeles Times, este processo diz respeito a trabalhadores que não foram contratados directamente pela empresa. Tal como muitas outras grandes empresas norte-americanas, os trabalhadores que são contratados directamente têm de assinar um contrato em que abdicam do direito a recorrer aos tribunais.

Tesla fala em “queixa falaciosa"

Num comunicado emitido na quarta-feira, com o título “A queixa falaciosa do DJHT”, a empresa acusa a agência de “nunca ter mencionado uma única preocupação com as práticas da Tesla” ao longo dos três anos de investigação. E sublinha que as queixas incluídas no processo dizem respeito ao período entre 2015 e 2019.

“A Tesla sempre disciplinou e despediu trabalhadores, incluindo os que usaram ofensas racistas ou molestaram outras pessoas de diferentes formas”, afirma a Tesla no comunicado, onde também recorda que é “o último fabricante de automóveis a operar na Califórnia”.

“Nenhuma outra empresa fez mais pela sustentabilidade, ou pela criação de postos de trabalho na indústria das energias limpas, do que a Tesla. Mesmo assim, e numa altura em que os postos de trabalho na indústria automóvel estão a sair da Califórnia, o DJHT decide processar a Tesla em vez de trabalhar connosco de forma construtiva. Isto é injusto e contraproducente, especialmente porque as alegações em causa dizem respeito a acontecimentos de há vários anos.”

Em Outubro de 2021, Elon Musk anunciou que a Tesla ia mudar a sua sede da Califórnia para o Texas, onde está em construção uma nova fábrica.

Na queixa, a agência da Califórnia diz que tentou “resolver o assunto fora dos tribunais”.

“O DJHT convidou a Tesla a participar numa sessão de mediação, primeiro a 10 de Janeiro e depois a 20 de Janeiro, mas a Tesla recusou-se estar presente até ao dia 8 de Fevereiro” — na véspera de o processo ter dado entrada no tribunal.

“Um dia antes da sessão de mediação, a 7 de Fevereiro de 2022, a Tesla reportou a investigação do DJHT, pela primeira vez em três anos, à Securities and Exchange Commission [a autoridade supervisora dos mercados norte-americanos]. As partes não chegaram a acordo através da mediação e, na manhã de 9 de Fevereiro, a Tesla publicou um comunicado no seu blogue com o título ‘A queixa falaciosa do DJHT”, diz a agência do Governo da Califórnia na sua queixa.