Yullbe: O futuro das atracções temáticas também passa pela realidade virtual

Voámos numa montanha-russa nas costas de um dragão e encolhemos num mundo em miniatura. A partir de Rust, na Alemanha, a empresa-mãe do maior parque temático do país está a romper os limites da realidade para criar novos futuros para o sector do entretenimento.

Óculos postos e a realidade some-se. Da recepção, guiam-nos ao ponto de partida – daqui em diante estamos no universo de Ed e Edda, as personagens-mascote do Europa Park, “o maior parque temático da Alemanha e o parque sazonal com mais visitantes do mundo”. Temos de encontrar os cristais para refazer o sabre mágico e derrotar o vilão, enquanto atravessamos portais mágicos, saltamos sobre chapéus-de-sol voadores, descemos por cúpulas de edifícios e percorremos caminhos apertados sobre escarpas sem acordar o dragão.