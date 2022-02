PSD vai apresentar queixa no Ministério Público contra mesas que admitiram votos nulos

O PSD irá apresentar na próxima segunda-feira uma queixa-crime no Ministério Público contra as “diversas pessoas envolvidas” nas mesas que contaram como válidos os votos dos emigrantes apresentados sem fotocópia do cartão de cidadão (ao contrário do que determina a lei) nas eleições legislativas. “Isto é intolerável”, declarou Rui Rio, acusando os responsáveis pela decisão de terem violado uma “série de pressupostos legais”. Numa declaração a partir da sede do PSD no Porto, o líder social-democrata rejeitou quaisquer motivações políticas (até porque os mandatos dos dois círculos em causa já estão distribuídos).

Rui Rio argumentou que existe “um guião” da Comissão Nacional de Eleições sobre os procedimentos legais do processo eleitoral e sublinhou que este é um problema que se repete em várias eleições, alegando que “o crime” terá sido conduzido “com dolo e conscientemente”, uma vez que os membros da mesa estavam “devidamente avisados”. Rui insistiu que a situação “é inadmissível precisamente porque há dois anos aconteceu a mesma coisa”. “Tem de haver um processo-crime para quem cometeu isto para que da próxima estas coisas não aconteçam e não fiquem impunes”, acrescentou, não precisando os visados, dizendo apenas que a queixa-crime será contra incertos, membros das mesas ou presidentes das mesas.

A decisão dos sociais-democratas sucede a uma reclamação apresentada pelo partido que determinou a anulação de 157.205 votos, ou seja, 80,32% dos 195.701 votos recebidos do círculo eleitoral da Europa.

PAN, Livre, Chega, Volt Portugal e Movimento Alternativa Socialista já condenaram a anulação dos votos dos emigrantes e apresentaram recursos no Tribunal Constitucional ― que terá até terça-feira para, em plenário, decidir definitivamente sobre estes recursos, comunicando imediatamente a decisão à Comissão Nacional de Eleições.

Ou seja, a decisão será conhecida, no máximo, na terça-feira, 15 de Fevereiro, um dia antes da próxima conferência de líderes parlamentares, que deverá fixar a data de arranque da próxima legislatura.

Ainda que a data não seja formalmente conhecida, tendo em conta que o novo Governo deverá tomar posse a 23 de Fevereiro, é expectável que o arranque da tomada de posse da próxima Assembleia da República aconteça imediatamente antes, algures entre 21 e 22 de Fevereiro (segunda e terça-feira).

Inicialmente, todos os partidos, numa reunião com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), tinham concordado em validar até os votos que não viessem acompanhados por uma cópia do cartão do cidadão. Porém, o PSD decidiu recuar na sua decisão e contestar a contagem. Uma vez que estes votos foram misturados com os votos que traziam a cópia do cartão de cidadão, a mesa da assembleia de apuramento geral acabou por anular os resultados de votos válidos e inválidos, por ser impossível distingui-los uma vez colocados na urna.