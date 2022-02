Terry Gilliam, Ricardo Araújo Pereira e Markl vão ao Colombo: “Não gosto quando o humor está sob ameaça”

Ir ao cinema tem o seu quê de religioso, defende o Monty Python Terry Gilliam. Ir ao Colombo é uma expressão de peregrinação que contamina algum do país em que o realizador decidiu rodar parte do seu filme maldito, O Homem que Matou Dom Quixote, que finalmente se estreia em Portugal dia 17. E foi num cinema do Colombo que Gilliam esteve na quarta-feira à noite com Ricardo Araújo Pereira e Nuno Markl, a conversar com matizes religiosos sobre fazer e ver cinema e, claro, os limites do humor na era da chamada “cancel culture”. “Em Londres, quando vejo pessoas a ver Star Wars no telefone, quero matá-las”, riu-se Gilliam. “Não gosto quando o humor está sob ameaça, porque acho que é o nosso sentido mais importante”, disse o realizador, mais sério.