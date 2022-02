Samsung funde topos de gama. Novo S22 Ultra vêm com a caneta dos antigos Note

Os novos Galaxy S22 Ultra vêm com a caneta táctil que se tornou a marca dos Note. A existência da SPen, que permite controlar o telefone à distância e registar notas no ecrã, marca a diferença relativamente a outros topos de gama no mercado.

O novo Galaxy S22 Ultra, o mais recente telemóvel topo da gama Galaxy S da Samsung, vem com uma caneta anexada para controlar o aparelho à distância e tirar notas no ecrã. Até 2020, as S Pen eram exclusivas dos Note, a gama de telemóveis da Samsung com ecrãs grandes. A novidade, anunciada esta quarta-feira, chega depois de um ano sem Note, com os novos dobráveis (Galaxy Z Flip3 e Z Fold3) a substituirem os telemóveis com caneta da Samsung. No entanto, a marca insiste que a “fusão” não representa o fim dos Note.