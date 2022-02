Vistos como solução para a crise ucraniana, Acordos de Minsk são fruto de discórdia

Dias de actividade diplomática frenética em torno da crise entre a Rússia e a Ucrânia, com destaque para as visitas do Presidente francês, Emmanuel Macron, a Moscovo e a Kiev, parecem ter produzido poucas mudanças. A tensão continua elevada, e as forças militares russas permanecem mobilizadas ao longo da fronteira ucraniana. Esta quinta-feira, Berlim acolhe mais um encontro do chamado “formato da Normandia”, que inclui diplomatas ucranianos, russos, franceses e alemães, para debater os Acordos de Minsk.