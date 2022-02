Vai levar tempo mas é possível fazer “avançar negociações” na Ucrânia, diz Macron

Partindo de “soluções práticas”, “existe agora a possibilidade de fazer avançar as negociações” de paz entre a Rússia e a Ucrânia, assegurou Emmanuel Macron no final de um encontro com o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenskii, esta terça-feira, em Kiev. Na véspera, o Presidente francês foi recebido por Vladimir Putin e propôs-lhe “garantias de segurança concretas” – a Rússia admite que algumas dessas ideias podem contribuir para aliviar a tensão.