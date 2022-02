Resultados antidoping adiam cerimónia de entrega de medalhas de patinagem

O evento foi remarcado depois de um dos membros da equipa russa ter testado positivo para uma substância que não beneficia o desempenho dos atletas. Comité Olímpico Internacional justifica o atraso com “questões legais”. Esta não é a primeira vez que o evento é adiado.

A cerimónia de atribuição da medalha de patinagem artística dos Jogos Olímpicos de Inverno, que estava marcada para esta quarta-feira, foi adiada depois de um dos membros da equipa russa ter testado positivo para uma substância que não beneficia o desempenho dos atletas.

Ainda assim, o Comité Olímpico Internacional optou por não seguir com a cerimónia alegando “questões legais” não especificadas e que estão, neste momento, a ser tratadas com a União Internacional de Patinagem. “Surgiu uma situação a curto prazo que requer consulta jurídica”, revelou Mark Adams, porta-voz do Comité, acrescentando que a organização está a fazer os possíveis para que a situação seja resolvida o mais rápido possível.

A equipa russa, que venceu a medalha de ouro, partilha o pódio com os Estados Unidos (prata) e Japão (bronze).

As reacções já se fazem sentir e entre elas está a da jovem atleta Tatiana Tarasova que nega o uso de substâncias por qualquer um dos patinadores do Comité Olímpico Russo. “Isto não pode ser verdade. “Podem apontar-nos o dedo, mas estamos todos limpos”, afirmou.

Em resposta, a Agência Independente de Testes (ITA na sigla original) – entidade responsável pela realização de testes antidoping nos Jogos - revelou ter conhecimento da circulação de vários relatórios sobre a cerimónia adiada e referindo que “qualquer anúncio ligado a estes eventos seria sempre emitido publicamente no site da ITA e não seria comentado de outra forma. Até à data, não foi publicado qualquer anúncio deste tipo”.

Além do cancelamento da atribuição das medalhas, quatro patinadores russos não participaram no treino desta quarta-feira. O motivo da falta não é conhecido.

Esta não é a primeira vez que a cerimónia, que devia ter acontecido na segunda-feira, é cancelada. O evento acabou remarcado para terça-feira, mas foi novamente adiado.