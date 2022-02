Adolescente de 15 anos é a primeira mulher a fazer salto quádruplo nos Jogos

Kamila Valieva tinha apenas sete anos quando viu os Jogos de Sochi, em 2014, e desde então sonhava com o ouro na patinagem. Oito anos depois, o sonho tornou-se realidade. A adolescente de 15 anos tornou-se na primeira mulher a conseguir fazer um salto quádruplo nos Jogos Olímpicos, dando a segunda medalha à Rússia em Pequim.

“Quando eu tinha três anos, desejei ser campeã olímpica”, disse Valieva após competir. “O meu sonho de infância realizou-se.”

Ao som do “Bolero”, de Maurice Ravel, Valieva executou um Salchow quádruplo logo na abertura do seu programa, conseguiu um “toe loop” quádruplo e falhou a aterragem no segundo. A patinadora teve uma nota técnica de 105.25.

A manobra foi apresentada no programa livre individual feminino da competição por equipas, onde a Rússia ganhou o ouro. Apesar de ter ficado feliz com esta primeira vitória, Valieva disse que ainda precisa de aperfeiçoar alguns movimentos para conseguir o seu segundo “toe loop” quádruplo na competição individual — na qual é a favorita ao ouro.

“Os primeiros Jogos Olímpicos que vi foram os de Sochi”, disse. “Lembro-me de ter gostado do programa livre da Yulia Lipnitskaya. Depois os Jogos foram na Coreia, onde torci pela Evgenia (Medvedeva) e Alina (Zagitova). E agora é a minha vez de viver estas emoções.”

Quádruplos até ao pódio

Valieva e as colegas Alexandra Trusova e Anna Shcherbakova são treinadas por Eteri Tutberidze, conhecida pela aposta em elementos complicados e intrincados.

O regime de treino das jovens é um mistério, mas a especialista em biomecânica Deborah King diz que a pequena estatura pode ajudar. “Ser petite dá jeito. Ombros e ancas estreitas... ainda não ter amadurecido pode ajudar, porque vai ajudar a ganhar velocidade na rotação”, explica.

Acrescenta, no entanto, que um quádruplo requer altura e rotação rápida, o que por sua vez exige impulso e poder físico.

O canadiano Kurt Browning conseguiu fazer o primeiro “toe loop” quádruplo em 1988. O último a ser “conquistado” foi o quádruplo “loop” em 2016, pelo japonês Yuzuru Hanyu.