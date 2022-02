Ataque à Vodafone faz parte de “nova geração de ataques informáticos”

“É preciso investir muito mais na cibersegurança”, alerta o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorce Bacelar Gouveia.

A operadora de telecomunicações Vodafone é o alvo mais recente de uma onda de ataques informáticos que se começou a intensificar em 2020 e já atingiu empresas como a EDP, Altice, Cofina e o grupo Impresa. Em entrevista ao PÚBLICO o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorge Bacelar Gouveia explica o que está por detrás do aumento do aumento da cibercriminalidade e faz o ponto da situação sobre a cibersegurança nacional. Para o presidente da OSCOT, é preciso “investir muito mais na cibersegurança” e na protecção de infra-estruturas críticas.