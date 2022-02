Abandonada pelo marido, Florence Williams investigou o papel que as relações têm na nossa saúde

Quando o marido saiu de casa, a autora sentiu-se mal e desequilibrada, como “uma exilada apátrida da sua vida anterior”, descreve. Teve dificuldades em adormecer, perdeu 20 quilos e foi diagnosticada com diabetes.

Para gerações de futuros investigadores, a pandemia de coronavírus fornecerá um manancial de informação sobre os efeitos sociais e fisiológicos do isolamento e da solidão. Mas a autora norte-americana de ciência Florence Williams teve uma vantagem sobre este tema, antes do início da pandemia, quando o seu marido de há 25 anos a deixou inesperadamente em 2017. Então, quase de imediato, notou mudanças no seu corpo e decidiu explorar o seu significado.