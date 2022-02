Um fórum e um debate para discutir o futuro e os valores da Europa

Nos próximos dias, o PÚBLICO abre dois espaços de diálogo sobre os valores europeus e a Conferência sobre o Futuro da Europa, onde os leitores poderão colocar as suas perguntas aos convidados. A 11 de Fevereiro, Marisa Matias vem ao Fórum responder aos leitores do PÚBLICO. E no dia 18, o tema dos valores europeus é levado a debate, com Paulo Rangel e Miguel Poiares Maduro.

A reflexão acerca do futuro da Europa passa pelo PÚBLICO, que vai organizar duas iniciativas para discutir os valores que (ainda) unem a União Europeia e onde os leitores vão ter a possibilidade de lançar questões aos convidados. Os eventos estão integrados no projecto editorial A Europa que Queremos, que traz à luz as prioridades da Conferência sobre o Futuro da Europa.

Primeiro, já na sexta-feira, dia 11 de Fevereiro, às 16h00, Marisa Matias, eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda, vai estar em directo no Instagram do jornal e na plataforma Fórum PÚBLICO, numa conversa moderada pelo director-adjunto David Pontes. Os leitores vão poder questionar a deputada do Parlamento Europeu, submetendo antecipadamente as perguntas através desta plataforma.

A 18 de Fevereiro, a partir das 11h30, o eurodeputado do PSD Paulo Rangel e o professor universitário Miguel Poiares Maduro (a que se juntará um terceiro convidado a anunciar) debatem os valores europeus, numa conversa com moderação de Helena Pereira, editora-executiva da PÚBLICO.

O debate decorre na plataforma Ao Vivo, com transmissão localizada no anfiteatro III (piso 4, ala nascente) da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, perante uma plateia de estudantes e em sessão aberta à população, onde todos poderão colocar perguntas aos oradores via Zoom.

Pouco antes do debate, naquele auditório da Universidade de Coimbra, o director-adjunto do PÚBLICO David Pontes vai conversar com Vanda Amaro Dias, doutorada em Relações Internacionais e directora da licenciatura em Estudos Europeus, sobre os alicerces do projecto europeu.

As iniciativas vão encerrar o primeiro tema do projecto A Europa Que Queremos dedicado aos valores sobre os quais assenta a União Europeia. A democracia no espaço da UE, o modo de vida europeu e a participação dos cidadãos são alguns dos tópicos que vão nortear as conversas, numa altura em que a identidade europeia demonstra ser uma realidade para a maioria dos cidadãos e não uma mera abstracção da retórica política.

Segundo os dados mais recentes do Eurobarómetro, de Novembro de 2021, mais de metade dos inquiridos (56%) identificaram-se como europeus, face aos 28% que se revelam neutros e aos 14% que responderam negativamente.

Para antever estas duas iniciativas, recordem-se os comentários de dois dos convidados num artigo publicado recentemente. “Visto de dentro, olhamos para as diversidades todas, mas de fora vê-se muita coisa em comum”, defendeu Paulo Rangel, a propósito dos valores que unem os europeus, que considerou estarem em risco dentro da própria União, devido à actuação de países como a Polónia, a Hungria ou da Malta e da Roménia.

“Se não existir democracia dentro de um Estado-membro não é apenas essa democracia nacional que está em causa. É a própria democracia europeia”, sustentou depois Poiares Maduro, especialista em ciência política e em assuntos europeus.

Caro leitor, pode começar a preparar as suas perguntas. A reflexão sobre o futuro da Europa já começou.