Uma consultora dentro do Estado para ajudar os governos a decidir

Ajudar os governos e os serviços do Estado a planearem, decidirem e executarem melhor as suas políticas, sem necessitar de especialistas vindos do exterior, é o objectivo do PlanAPP, um organismo integrado na Presidência do Conselho de Ministros que quer ser uma espécie de consultora das Administrações Públicas e que, esta terça-feira, assina o seu primeiro protocolo com uma universidade.