Pandemia de covid-19 e onda de calor tornaram 2020 o ano com mais mortes

Trabalho de equipa de investigadores portugueses publicado na revista científica Journal of Biometeorology .

O resultado combinado da covid-19 e da onda de calor do Verão de 2020, quando se verificou o Julho mais quente em Portugal desde 1931, causou nesse ano o maior excesso de mortalidade das últimas décadas: 12 mil óbitos, 11% acima do nível padrão, diz uma equipa de investigadores portugueses num artigo publicado recentemente na revista científica internacional Journal of Biometeorology.