Primeiro-ministro do Peru demite-se após quatro dias por acusações de violência doméstica

Responsável estava há apenas quatro dias no cargo. Presidente promete remodelação com representação de várias forças políticas.

O primeiro-ministro do Peru, Hector Valer, confirmou no sábado a sua saída do cargo quatro dias apenas após a nomeação, depois de alegações de violência doméstica contra a filha e a mulher, que entretanto morreu. É o terceiro primeiro-ministro desde que o Presidente, Pedro Castillo, tomou posse em Julho.

O Presidente disse, na sexta-feira, que iria remodelar o Governo face às alegações, sem dizer se Valer iria sair.

Castillo tem agora de nomear o seu quarto governo em apenas seis meses, prometendo que irá ter representantes de uma panóplia de grupos políticos. Não é claro quando será feito o anúncio.

O antigo professor primário tem tido pouca margem para governar e ainda em Dezembro foi alvo de uma tentativa de processo de destituição de quatro partidos da direita.

Castillo tem vindo a mover-se cada vez mais para a direita desde que tomou posse: o seu primeiro chefe de Governo foi um líder do partido de extrema-esquerda, que foi substituído em Outubro por um político de esquerda moderada, antes da nomeação, na semana passada, de Valer – um deputado conservador e católico que concorreu com um partido de direita antes de desertar para se juntar a um bloco do Congresso que é aliado do Presidente.