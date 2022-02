Isabel II celebra 70 anos de reinado a braços com uma crise institucional e política

Não é todos os dias que se celebram 70 anos de reinado e, por isso, o Reino Unido prepara-se para comemorar o aniversário da subida de Isabel II ao trono, neste domingo, com grande pompa e circunstância. Os ânimos dentro das quatro paredes do Palácio de Buckingham não são, no entanto, de grande entusiasmo, com a Família Real envolvida numa difícil crise institucional e com o país a braços com uma crise política sem fim à vista.