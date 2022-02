Associativismo e singularidade podem dar futuro ao comércio com passado

Quando José Manuel Moreira abre o saco de plástico do Pingo Doce e de lá retira o seu “tesouro” guardado em três pastas A4, a máscara já não lhe esconde o sorriso, expandido que vai até aos olhos rasgados e ao corpo inquieto. São dezenas e dezenas de postais recebidos desde 1995 na histórica mercearia O Cafezeiro, onde trabalhou “uma vida inteira”, do tempo em que Abril era criança até ao fecho das portas, em Setembro de 2019. Naquelas “recordações” enviadas por clientes de todo o mundo cabe parte da explicação do enamoramento de Marta Nestor pelo comércio tradicional e histórico do Porto: só o “atendimento humano e com tempo” podem criar laços como aqueles. “Para mim, é relevante deixar de ser um número de contribuinte e passar a ser a Martinha.”