João Sousa conquista em Pune o seu quarto torneio ATP

João Sousa venceu neste domingo o torneio de Pune, na Índia, ao bater na final o finlandês Emil Ruusuvuori em três sets, conquistando o quarto título da carreira.

João Sousa, 137.º do ranking mundial, bateu o tenista finlandês, n.º 87 da hierarquia, com os parciais de 7-6 (11-9), 4-6 e 6-1, após duas horas e 45 minutos de confronto no torneio ATP 250.

O tenista português superiorizou-se no primeiro set já no tie-break, depois de ambos os jogadores terem perdido um jogo de serviço, e no segundo set parecia ter tudo encaminhado para voltar a vencer, quando chegou ao 4-1, mas permitiu a recuperação do adversário, que venceu cinco jogos seguidos.

No terceiro e decisivo set, João Sousa entrou decidido e quebrou por duas vezes o serviço do jogador finlandês, terminando com um confortável 6-1.

O vimaranense, de 32 anos, que marcou presença pela 11.ª vez em finais, conquistou o seu quarto título, depois dos triunfos no Estoril (2018), Valência (2015) e Kuala Lumpur (2013).