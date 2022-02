Estudantes suspeitos de violar quatro mulheres à beira do Mondego. Namorado de uma delas obrigado a assistir

Dois rapazes agora detidos são suspeitos de terem atacado quatro vítimas no Choupalinho, mas número pode vir subir. Um deles já tinha antecedentes criminais do mesmo tipo.

Dois estudantes de 18 e 20 anos foram detidos em Coimbra por suspeita de terem violado quatro mulheres no Choupalinho, à beira do Mondego. Uma das vítimas foi abusada na presença do namorado, que foi obrigado a assistir.

“Os suspeitos abordaram as vítimas num parque da cidade de Coimbra, na margem esquerda do rio Mondego, e, sob ameaça de arma branca, subtraíram-lhes os objectos de valor, tendo duas delas sido constrangidas a sofrer e a praticar actos sexuais de relevo”, refere um comunicado da Polícia Judiciária. As autoridades suspeitam de que os estudantes, que frequentavam o ensino profissional, possam ter atacado mais mulheres. A apresentação de queixa pelas vítimas poderá esclarecer se isso realmente aconteceu. Um dos atacantes já tinha antecedentes criminais do mesmo tipo, pelos quais estava a aguardar ser julgado. Os episódios conhecidos até agora remontam a Dezembro e Janeiro passados.

A Polícia Judiciária dá ainda conta neste sábado de um outro caso de violação, desta vez perpetrado na Rinchoa. Um homem de 35 anos atacou e sequestrou a sua ex-mulher, que atraiu a sua casa a pretexto de sintomas de covid-19 de um dos três filhos do casal. Vítima de violência doméstica por parte deste homem, com quem viveu entre 2014 e 2021, a mulher tinha conseguido que o tribunal decretasse que não podia aproximar-se dela.

O agressor chegou a estar em prisão domiciliária por causa das agressões à ex-mulher. Porém, no final do Verão passado, quando foi ouvida em declarações para memória futura no âmbito deste processo, a vítima remeteu-se ao silêncio sobre a maioria dos maus tratos que tinha sofrido. Razão pela qual foram retiradas ao agressor as medidas de coacção que lhe tinham sido impostas.

“Na passada terça-feira o suspeito, mediante a ameaça de uma arma branca, perpetrou os crimes de violação, sequestro e coação, ameaçando ainda matar a vítima”, descreve a Judiciária numa segunda nota informativa. Usou uma faca de grandes dimensões, com a qual ameaçava matar-se depois de tirar a vida à ex-mulher. Que se não queria ser dele, dizia, também não havia de ser de mais ninguém. Tal como os violadores de Coimbra, também este homem ficou em prisão preventiva.