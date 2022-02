Inês Sousa Real responde a André Silva e diz que ex-líder foi “oportunista”

A porta-voz do PAN, em declarações à Rádio Observador, considera “profundamente lamentável” a forma como André Silva veio criticar a actual direcção do partido.

O mau resultado eleitoral do PAN nas legislativas do passado domingo abriu as hostilidades entre a actual líder do partido e o seu antecessor. Em declarações feitas esta sexta-feira à Rádio Observador, Inês Sousa Real critica o teor do artigo de opinião publicado esta sexta-feira por André Silva no PÚBLICO, que o ex-líder intitula de "Quem não sabe dançar diz que a sala está torta".

Sousa Real sustenta que o seu antecessor “esqueceu-se de fazer autocrítica em relação àquilo que também foi o estado em que deixou a sala” e considera “profundamente lamentável que ele tenha optado por seguir este caminho”, que não eleva o PAN enquanto partido.

A líder do PAN diz ainda não se rever “nesta forma costumeira e até oportunista” como André Silva decidiu reagir publicamente ao mau resultado do partido, que depois de em 2019 ter elegido quatro deputados desta feita elegeu apenas Inês Sousa Real, ficando assim sem grupo parlamentar na Assembleia da República.

Antes da reacção da porta-voz, a ainda líder parlamentar do PAN, Bebiana Cunha, que encabeçou a lista do partido pelo círculo eleitoral do Porto, acusara André Silva, em declarações à TSF, de falta de honestidade.

Também esta sexta-feira, e já depois da publicação do seu artigo, André Silva veio reiterar estar “disponível para colaborar com outra liderança”, esclarecendo, porém, que não será o próprio a protagonizar tal liderança.