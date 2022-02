Quem não sabe dançar diz que a sala está torta

No início do mês de Junho do ano passado, no último congresso do PAN, fiz a minha última intervenção pública enquanto porta-voz do partido, altura em que deixei de exercer qualquer cargo político ou partidário. Desde então optei por não interferir ou condicionar de forma alguma a vida e a gestão do partido. Ao longo deste tempo, e nos momentos em que discordei de várias opções políticas, mantive-me em silêncio sob pena de a minha intervenção prejudicar o partido ou ser entendida como uma ingerência. E não participei nas campanhas eleitorais, autárquicas e legislativas, em obediência ao adágio que sempre ouvi em casa: à boda e ao baptizado não vás sem ser convidado. Mas chegou o momento de falar perante o profundo definhar do partido que ajudei a erguer.

Os resultados eleitorais de domingo são muito fáceis de explicar e pouco ou nada se justificam com as causas externas que têm sido apontadas para justificar a catástrofe do dia 30. Apregoar que os resultados são fruto dos ataques de alguns sectores que o PAN belisca, dos efeitos do voto útil, ou, pasme-se, do sistema eleitoral que prejudica os pequenos partidos é um insulto à inteligência, pois, como dizia o meu avô agricultor, a boa fazenda nunca fica por vender.

Não participei nas campanhas eleitorais, autárquicas e legislativas, em obediência ao adágio 'à boda e ao baptizado não vás sem ser convidado'. Mas chegou o momento de falar perante o profundo definhar do partido que ajudei a erguer

Ora vejamos. Considero que a campanha de 2019 foi bem mais agressiva e hostil, pois além dos inúmeros ataques de vários sectores de actividade económica, o PAN foi igualmente alvo a abater de inúmeros comentadores e colunistas, todos motivados pelo receio do crescimento da onda que tinha tomado forma nas europeias. Nas legislativas de 2019, o nível de escrutínio ao PAN e à minha pessoa foi tal que, e na falta de lenha para a fogueira, o material dos meus sapatos até foi objecto de Polígrafo. Nessas eleições, com menos palco mediático, ataques constantes e com o mesmo sistema eleitoral, o PAN elegeu quatro deputados.

O desaire do passado dia 30 tem, sobretudo, causas internas e inteligíveis. De partido estrategicamente dialogante com o PS, o PAN passou a comportar-se como seu afilhado. Para os menos atentos basta ver o que se passou nas autárquicas em que o PAN decidiu ir em coligações com o PS e em concelhos nos quais a derrota era certa. Um erro duplo, portanto. E quando achava que o quadro não podia piorar, vejo o PAN num púlpito com logótipo e cartaz de fundo do PS (Aveiro 20/09). E não ficou por aqui. De afilhado nas autárquicas, o PAN passou a porta-estandarte do OE. No encerramento do debate do documento orçamental, assisti a uma intervenção do PAN que sei que alguns deputados do PS não seriam capazes de fazê-la, tal foi a devoção na defesa do documento e arremessando em direcção a tudo o que mexia contra o PS. Depois deste tango com o partido do Governo, e para pasmo de tantos, não passaram muitos dias até que o PAN viesse anunciar que também queria dançar com o PSD. Nesta dança a três inventada pelo PAN, os eleitores acabaram por excluir o elemento mais dúbio.

De partido estrategicamente dialogante com o PS, o PAN passou a comportar-se como seu afilhado

Como exercício de memória, relembro que uma das principais causas de crescimento do PAN, e de fidelização de eleitores, foi a forma como o partido fazia oposição ao Governo na Assembleia da República, sem descurar o equilíbrio político da equidistância à esquerda e à direita. Esta postura granjeou notoriedade e credibilidade para o PAN, fortalecendo-o, e sem nunca cair no deslumbre de ir para o Governo.

A mensagem política dos últimos meses não é um problema menor. Com as devidas excepções, o PAN deixou de marcar a agenda política nas áreas que fazem parte da sua matriz e noutras que veio a abraçar por imperativo do necessário reforço da democracia. O PAN de hoje envelheceu umas valentes décadas. Parecem longínquos os tempos do partido polémico, irreverente, não alinhado com os incumbentes, combativo e sem medo de fazer escolhas e de defender propostas incomodativas. Deixou de cumprir a sua missão de partido farol, perdeu a chama e a clareza na mensagem política, em suma, deixou de dar esperança. Como se tem visto, o auto-epíteto de partido responsável não traz progresso político nem tão pouco colhe votos.

A postura errática que o PAN decidiu abraçar já tinha ostentado sinais nas autárquicas e as legislativas foram a cabal confirmação disso mesmo. Agora perdeu metade dos votos alcançados em 2019, obtendo um resultado semelhante ao de 2015 quando nem os jornalistas conheciam o partido, e uma análise com maior acuidade mostra números preocupantes que são reveladores da profunda erosão eleitoral. Por exemplo, no concelho de Lisboa obteve menos votos que em 2015, e em termos relativos o resultado de 1,82% é semelhante ao obtido em concelhos sem qualquer implantação como a Lourinhã. A ineficácia da mensagem política do PAN alastrou-se às áreas que o ergueram, tendo perdido espaço no campo político do ambientalismo, o que também teve como consequência a debandada de jovens eleitores para outros partidos.

Os resultados não enganam e perante eles só se admite uma postura adulta de assunção de responsabilidades sem teorias da perseguição, da cabala e, muito menos, culpabilizando o sistema eleitoral. Quem não sabe dançar diz que a sala está torta.

Os resultados não enganam e perante eles só se admite uma postura adulta de assunção de responsabilidades sem teorias da perseguição, da cabala e, muito menos, culpabilizando o sistema eleitoral

Não posso terminar sem clarificar que desde o momento em que saí do cargo de porta-voz do PAN não me passou pela cabeça regressar, não tendo como ambição ocupar um lugar que já detive. Contudo, saliento que estou disponível, como sempre estive, para ajudar o meu partido a reposicionar-se e a reconquistar a credibilidade e a voz política que já teve, caso os filiados decidam por outra liderança.