Morreu o multimilionário mexicano Alberto Bailleres, patrono da educação

O multimilionário mexicano Alberto Bailleres, magnata da mineração e do retalho, conhecido como patrono do ensino superior e das artes, morreu aos 90 anos. Foi casado com Teresa Gual, com quem teve sete filhos.

O ministro mexicano das Relações Externas, Marcelo Ebrard, fez uma publicação no Twitter, na quinta-feira, onde lamentou a morte de um “empresário mexicano distinto”.

Uma figura de longa data na lista dos mais ricos da revista Forbes, ao lado de outros mexicanos como Carlos Slim e German Larrea, Alberto Bailleres fez a sua fortuna em vários sectores e foi um dos principais patrocinadores de uma das universidades mais prestigiadas do país.

Fundador da mineradora mexicana Industrias Penoles, líder mundial na produção de prata, Alberto Bailleres tinha um património líquido estimado em 8,6 mil milhões em 2022, segundo a Forbes. Era o quarto mais rico do seu país.

Durante décadas, Bailleres foi presidente do conselho de administração do Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), uma universidade fundada em 1946 por um grupo de banqueiros, industriais e empresários liderados pelo seu pai, Raul Bailleres. Muitos tecnocratas e funcionários que ajudaram a elaborar a política económica mexicana, nos últimos anos, foram educados no ITAM.

“O seu legado académico no ITAM é inestimável”, declarou Jose Antonio Meade, ex-ministro das Finanças mexicano e graduado naquela escola. “Ele transformou cada sector e cada vida que tocou.”

Alberto Bailleres chefiou os conselhos de administração de várias grandes empresas mexicanas, muitas das quais fundou, e também ocupou cargos de direcção noutras grandes empresas mexicanas. As suas inúmeras empresas estendem-se do sector dos seguros ao retalho e estão agrupadas sob o guarda-chuva do Grupo BAL, com sede num edifício triangular num dos bairros mais ricos da Cidade do México.

A BAL inclui a Fresnillo, outra mineradora mexicana líder de mercado; o Grupo Palacio de Hierro, que opera uma cadeia de armazéns de luxo; e a seguradora Grupo Nacional Provincial.

Embora Bailleres evitasse os holofotes, às vezes era fotografado em eventos da alta sociedade ou em festas nas suas lojas do Palácio de Hierro. Era dono de um superiate de 92 metros chamado Mayan Queen, que foi notícia quando em 2018, na Grécia, apareceu morta uma influencer australiana e membro da tripulação, Sinead McNamara, de 20 anos. Apesar de algumas suspeitas de crime, as autoridades concluíram que a jovem cometeu suicídio.

Foto O iate Mayan Queen tem 93 metros de comprimento, pode acomodar 16 pessoas em oito cabines e tem uma tripulação de 24 pessoas Europa Press/Getty Images

Alberto Bailleres nasceu em 1931. Na adolescência, frequentou a escola militar nos Estados Unidos, onde foi incutido “um senso de ordem e disciplina”, segundo uma biografia no site do ITAM. Tinha um talento precoce para os negócios. Enquanto estudava economia na universidade, ingressou no banco estatal mexicano Banco de Comercio em 1951 e tornou-se gerente de agência ainda não tinha a licenciatura.

Posteriormente, ocupou vários cargos na cervejaria mexicana Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma, agora uma subsidiária da Heineken International, e no Palacio de Hierro.