Há vagas para estágios remunerados no MAAT – as candidaturas já estão abertas

Se és estudante universitário na área das Ciências ou das Artes, e tens entre 18 e 25 anos, podes candidatar-te ao programa de estágios do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT). As candidaturas estão abertas até 2 de Março.

Estão abertas as candidaturas para a 31.ª edição do Programa de Estágios do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), “uma iniciativa conjunta entre a Fundação da Juventude e a Fundação EDP”, refere o comunicado enviado ao P3. Até 2 de Março podem candidatar-se estudantes universitários, de licenciatura, mestrado ou pós-graduação, na área das Ciências ou das Artes, entre os 18 e os 25 anos.

O programa destina-se àqueles que estão a frequentar os cursos de Ambiente, Electricidade, Electrónica, Energia, Física e Química, Arquitectura, Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do Património, Comunicação Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte, Museologia, Produção e Gestão Cultural.

A língua portuguesa deve ser dominada pelos candidatos, que deverão também ser fluentes no inglês e residir, preferencialmente, na Área Metropolitana de Lisboa.

Duas vezes por ano, o Programa de Estágios MAAT — PEMAAT abre candidaturas e permite aos jovens, “uma experiência de aprendizagem e aprofundamento dos seus conhecimentos através do contacto com o público do museu num contexto real de funcionamento”.

Até 1 de Abril serão anunciados quais os estudantes pré-seleccionados, que irão, durante três semanas, a tempo parcial, receber formação. Depois desta fase, serão escolhidos os jovens que, durante seis meses, irão estagiar no MAAT.

Segundo explica a Fundação da Juventude, os estudantes terão oportunidade de adquirir experiência profissional no MAAT e de desenvolver, ainda, um espírito de iniciativa, compromisso e disciplina. Cada estagiário receberá uma bolsa mensal de 5 euros por hora, a somar a 35 euros de subsídio de transporte, o que corresponderá a um valor entre os 275 euros e os 300 euros por mês.

A começar a 3 de Maio, o estágio será distribuído por três dias e terá uma carga horária semanal mínima de 12 horas. A candidatura a um segundo estágio é possível, segundo consta no regulamento, àqueles que obtiverem melhor classificação. As candidaturas podem ser submetidas no formulário.

Texto editado por Amanda Ribeiro