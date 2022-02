Marrocos. Socorristas tentam resgatar criança de cinco anos presa num poço há dois dias

A missão de resgate para salvar uma criança de cinco anos que caiu num poço com mais de 32 metros de profundidade, em Marrocos, está a mobilizar a atenção do país. Rayan caiu por volta das 14h de terça-feira, quando o pai tentava consertar parte do poço. Embora já tenham passado dois dias, imagens de vídeo mostram que a criança está viva e as autoridades acreditam que o resgate está próximo do fim.

As equipas de emergência estão a cavar cuidadosamente para tentar resgatar o menino de cinco anos que está preso num poço perto de Bab Berred, na província rural de Chefchaouen, no norte do Marrocos.

Esta quinta-feira, os meios de comunicação local avançaram que o menino já tinha recebido comida e água, através de uma corda. As equipas de resgate estão a cavar paralelamente ao poço num esforço para salvar a criança, uma vez que o diâmetro do buraco não permite que os socorristas desçam para resgatar Rayan.

Um dos socorristas explicou à Agência France-Presse​ (AFP) que a natureza do solo faz com que seja perigoso alargar o buraco do poço, o que significa que avançar com escavações paralelas foi a única solução.

Alguns meios de comunicação locais avançaram esta quinta-feira à tarde que faltam cavar cerca de dez metros para que os socorristas consigam chegar à profundidade a que o menino se encontra. “O resgate da criança está próximo”, disse o porta-voz do governo, Mustapha Baitas. “Os nossos corações estão com a família e estamos a rezar para que ele volte para junto deles o mais rápido possível”.

A missão de resgate, que ultrapassa já as 40 horas, atraiu multidões para o local, pressionando as equipas, que operam em “condições difíceis”. “Pedimos aos cidadãos que deixem os socorristas fazerem o seu trabalho e salvarem esta criança”, disse o porta-voz do Governo marroquino à AFP.

As autoridades também prepararam um helicóptero para levar o menino para o hospital assim que Rayan for retirado.

Nas redes sociais cresce uma onda de simpatia, com a hashtag #SaveRayan a tornar-se viral em toda a região do norte de África.