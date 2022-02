Mário Ferreira vende rádios da Media Capital a grupo alemão

A Media Capital fechou a venda das suas rádios ao grupo alemão Bauer Media por 69 milhões de euros.

O grupo controlado pelo empresário Mário Ferreira confirmou esta quinta-feira que irá desfazer-se dos activos de rádio, que incluem a Smooth FM, Cidade FM, Vodafone FM, M80 e a líder de audiências Rádio Comercial.

Estas rádios passarão agora para o portefólio da Bauer Media Audio, que assinala a sua entrada no mercado português depois de ter, no ano passado, comprado emissoras na Eslováquia, Irlanda e Finlândia.

Já a Media Capital desinveste daquele considera ser “um negócio maduro” dentro do grupo para poder “acelerar o desenvolvimento das áreas de produção audiovisual e digital”, explica o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A venda de 100% do capital da Media Capital Rádios ao grupo alemão ainda está dependente da “autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social [ERC]”, mas a dona da TVI diz esperar que “o fecho da transacção ocorra durante o primeiro semestre”.

O negócio “resultará numa mais-valia nas contas consolidadas da Media Capital, sendo estimado um valor próximo de EUR 50.000.000,00 (cinquenta milhões euros)” que poderá ainda ser sujeito a ajustamentos no fecho da transacção.

Citado num outro comunicado divulgado nesta tarde de quinta-feira, 3 de Fevereiro, o presidente da Media Capital descreve “um novo e empolgante capítulo para os dois grupos de media”.

“Estou confiante de que, enquanto propriedade da Bauer Media, as rádios continuarão a prosperar, a ter muito sucesso e a crescer”, afirma Mário Ferreira, presidente do conselho de administração da Media Capital e dono do operador de cruzeiros Douro Azul.

Segundo o site do grupo alemão, fundado em Hamburgo, em 1875, a sua operação estende-se (ainda sem contar com Portugal) a 14 países, entre eles, Estados Unidos, Espanha e França.

O grupo controlado pela quinta geração da família fundadora tem um alcance de 200 milhões de ouvintes e emprega 15 mil pessoas.