Stadtallendorf, cidade global

Há uma cena, já perto do fim do filme, em que o Professor Bachmann e a sua turma conversam, naquele modo free style e frequentemente informal que víramos desde o princípio. Nessa cena, uma rapariga, que não terá, como todos os outros colegas, mais do que uns 13 ou 14 anos, exprime com uma certa brutalidade a repugnância que sente pela homossexualidade. O professor, em vez de moralizar ou repreender, vai simplesmente fazendo perguntas dirigidas ao âmago das certezas da míuda. Até que, depois de um ping pong intenso, a miúda, sem mais argumentos, responde apenas com um “não sei...” hesitante. Nesse momento, há um sorriso na cara do professor que é como um clarão: ele não está ali para descarregar certezas sobre os miúdos, ele está ali para desfazer as certezas que os miúdos trazem (muito provavelmente, de casa, das famílias) e fazer nascer neles a sombra de uma dúvida.