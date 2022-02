Com mais 56 mortes, Portugal passa a barreira dos 20 mil óbitos por covid-19

Portugal registou 54.693 casos confirmados de covid-19 e 56 mortes associadas à doença, segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referente à totalidade do dia de terça-feira.

O total de vítimas mortais sobe assim acima de 20 mil (20.024) no país e o de infectados ascende a 2.745.383 desde o início da pandemia.

Há mais cinco pessoas internadas, somando-se agora um total de 2442 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 149 estão em unidades de cuidados intensivos, menos seis que no dia anterior.

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal encontra-se no quadrante mais escuro devido à subida acentuada na incidência a 14 dias por cem mil habitantes. Os dados divulgados nesta sexta-feira dão conta do aumento deste indicador para 7081,7 a nível nacional e 7111,8 no continente. Já o índice de transmissibilidade — ou R(t) — desceu para 1,09 a nível nacional e 1,10 no continente.

Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas. Na actualização anterior, o R(t) era de 1,13 em território nacional e 1,14 no continente. A incidência estava em 6130,9 em todo o país e 6108,7 no continente.